Bodrum FK: Play-Off Hedefi

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir maç oldu, galibiyetle bitirdik. Tabii çok daha farklı da yenebilirdik. Özellikle maça çok iyi başladık; kaçan penaltı, daha sonra iki tane yüzde 100 gol kaçırdık ama futbolcu arkadaşlarımız hiç morallerini bozmadı, oyundan düşmediler. İkinci yarıya da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde başladık, golü de bulduk. Daha sonra farkı da artırabilirdik ama tabii bu maçlar çok zor, iki etaplı bir maç. Şimdi artık önümüzde üç günlük bir süre var. İnşallah ikinci maça çok iyi hazırlanıp; Çorum'da yine hedefimiz galibiyet. Oradan final biletini alıp 24 Mayıs'ta Konya'da bu şehre yeniden bir galibiyetle Süper Lig armağan etmek istiyoruz. Maçtan önce söylemiştim; bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Hava çok güzeldi, zemin çok güzeldi, tribünler muhteşemdi. Tüm Bodrum FK taraftarına çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok iyi desteklediler, çok moral verdiler. Onların coşkusuyla da bugün sahada çok iyi bir Bodrum FK vardı. Rakibimizi de tebrik ederiz, onlar da centilmence iyi bir şekilde oynadılar. Artık cuma günü inşallah hedefimize ulaşıp finale gitmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA