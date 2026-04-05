Bodrum FK, Play-Off için Çorum FK'ya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Play-Off için Çorum FK'ya hazırlanıyor

Bodrum FK, Play-Off için Çorum FK\'ya hazırlanıyor
05.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Çorum FK ile oynayacağı maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyor; sakatlar geri dönüyor.

1'inci Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alıp Play-Off'u garantilemeye çok yaklaşan Sipay Bodrum FK, salı günü önemli rakiplerinden Çorum FK'yla oynayacağı deplasmana bileniyor. Ligde bitime 5 maç kala Bodrum FK 60 puanla beşinci, Çorum FK ise 62 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Ligin son haftalarına girilirken hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, galibiyet parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Mücadele öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok keyifliyiz, yeniden bir 4 maçlık seri yaptık. Tabii inşallah bir ilki başarıp 5'inci maçı da kazanırız, daha önce yapmadığımız bir başarıyı elde ederiz" dedi.

Yılmaz, "Böyle galibiyetlerden sonra keyifli oluyoruz. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. O yüzden izin vermeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bizim için son bir ay çok güzel geçiyor. Bir tek bizi üzen sakatlar, cezalar ama onlar da yavaş yavaş takımın içine giriyor. Devre arası bir 7-8 haftalık kaybettiğimiz bir zaman vardı, bu arada kaybettiğimiz maçlar vardı. Şu sıra onların telafisini çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalarımız geri döndü. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle ligin son finişine giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge. İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak" diye konuştu.

SAKATLAR ZAMANLA DÖNECEK

Takımdaki sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili de değerlendirme yapan Yılmaz, "Uzun süreli sakatlıklar vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de birkaç haftası daha var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var, Mert'in bitti inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrum FK, Play-Off için Çorum FK'ya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:29:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Play-Off için Çorum FK'ya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.