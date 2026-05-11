Bodrum FK, Play-off'ta Çorum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
Bodrum FK, Play-off'ta Çorum FK'yi 1-0 Geçti

11.05.2026 23:16
Bodrum FK, play-off'ta Çorum FK'yi 1-0 yenerek avantaj sağladı. Teknik sorumlu Yılmaz, farklı kazanabilirdik dedi.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Farklı da yenebilirdik." dedi.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kendileri için çok güzel bir maç olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Çok daha farklı da yenebilirdik. Özellikle maça çok iyi başladık, kaçan penaltı, daha sonra iki tane yüzde 100 gol kaçırdık ama futbolcu arkadaşlarımız hiç morallerini bozmadı, oyundan düşmediler. İkinci yarıya da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde başladık, golü de bulduk. Daha sonra farkı da artırabilirdik ama tabi bu maçlar çok zor, iki etaplı bir maç." diye konuştu.

Önlerinde üç günlük süre olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah çok iyi hazırlanıp ikinci maça Çorum'da yine hedefimiz galibiyet, oradan final biletini alıp 24 Mayıs'ta Konya'da bu şehre yeniden bir galibiyetle Süper Lig armağan etmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Hava çok güzeldi, zemin çok güzeldi, tribünler muhteşemdi. Bütün Bodrumspor taraftarına çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok iyi desteklediler, çok moral verdiler. Onların coşkusuyla da bugün sahada çok iyi bir Bodrumspor vardı. Rakibimizi de tebrik ederiz, onlar da centilmence iyi bir şekilde oynadılar. Artık Cuma günü inşallah hedefimize ulaşıp finale gitmek istiyoruz."

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da ilk yarı istedikleri gibi maça başlayamadıklarını belirtti.

İkinci yarıya çok iyi başladıkları ve topa sahip olduklarını ifade eden Uçar, "Oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık değişikliklerle beraber. Bugün istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun yoktu. İkinci yarı daha çok topa sahip olan, pozisyonlar yakalamaya çalışan takımdık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.-

Hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Uçar, "Rakibin eline çarpıyor, net bir penaltımız var, verilmiyor. Sezon başından beri, biz geldikten sonra da bu devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Yani biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar ama önümüzde bir maç daha var, kaybetmedik. En iyi şekilde hazırlanacağız. Turu geçen taraf olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
23:11
22:52
22:48
22:23
21:44
21:24
