Bodrum FK, play-off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak - Son Dakika
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Bodrum FK, play-off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak

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Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında Bodrum FK, 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Çorum FK'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, Çorum'dan avantajlı skorla dönüp rövanş maçında turu geçmek istiyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın zorlu geçeceğini belirterek, ilk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istediklerini söyledi.

18.05.2024 15:17
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- Bodrum FK, play-off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çorum'dan avantajlı skorla dönüp rövanş maçında turu geçen taraf olmak istiyor. Maçın zorlu geçeceğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında Bodrum FK, 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Çorum FK'ya konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip Çorum karşısında avantajlı skor elde edip evinde oynayacağı rövanş maçında adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekipte kart cezası bulunan Omar İmeri Çorum karşısında forma giyemezken sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan'ın durumunun ise maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

İsmet Taşdemir: "Maç kolay olmayacak"

Play-Off yarı final ilk maçı ile ilgili değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok güzel bir oyunun karşılığında turu geçen taraf olduk. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Bu sene ligimize renk katan çıktığı ilk senede çok başarılı olan çok iyi de futbol oynayan Çorum FK ile oynayacağız. Sezon başından beri çok inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemediler. Serkan hocayla beraber iyi bir gidişatları var. Onlar da hak ettikleri yerde ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. İlk maçı doğru şekilde bitirip içerideki maça avantajlı gelmek istiyoruz. Rakibi seyrettikten sonra bunun o kadar kolay olmadığını düşünüyorum ama elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Samet Yalçın: "Takım olarak iyi durumdayız"

Takımın tecrübeli oyuncularından Samet Yalçın, "Boluspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Maç zor geçti ve çok zorladılar bizi kendi oyunlarının dışında bir oyun oynamaya çalıştılar. Galip geldik ve tur atladık. İnşallah Çorum'dan da iyi bir skorla dönüp burada avantajlı şekilde sahaya çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız ve böyle devam edersek Çorum'u da eleyip finale kalabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, play-off yarı final ilk maçında Çorum FK'ya konuk olacak - Son Dakika

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