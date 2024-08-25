Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı - Son Dakika
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Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor'u 3-1 yenerek elde etti. Adil'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Bodrum FK, Puşcaş ve Kenan'ın golleriyle galibiyeti garantiledi.

25.08.2024 02:34
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Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.77 Ege), Herelle, Ali, Cenk, Samet (Dk.83 Obekpa), Ribeiro, Üzeyir (Dk.77 Ege), Musah Mohammed, Dimitrov (Dk.83 Kenan), Gökdeniz (Dk.83 Celustka), Puşcaş (Dk.74 Celal)

KONYASPOR: Slowik, Adil, Henrique, Aleksic (Dk.65 Ndao), Yusuf (Dk.65 Melih), Guilherme, Jevtovic, Boranijasevic, Damjanovic(Dk.46 Boateng), Oğulcan (Dk.79 Emrehan), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 28 Adil (kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 (P.) Kenan (Bodrum FK), Dk. 45+4 Henrique (Konyaspos

SARI KARTLAR: Samet, Kenan (Bodrum FK), Jevtovic, Slowik(Konyaspor)

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk 2 maçında puanla tanışamayan Bodrum Futbol Kulübü evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek siftah yaptı. Bodrum FK maçın 28'inci dakikasında Adil'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Puscas 40'ıncı dakikada Bodrum FK'nın ikinci golünü kaydederken, konuk Konyaspor 45 artı 4'üncü dakikada Pedrinho'nun frikik golüyle umutlandı. Karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde tamamlayan ev sahibi Bodrum FK, 88'inci dakikada penaltı kazandı ve deneyimli futbolcu Kenan topu filelerle buluşturdu. İlk galibiyetini elde eden Bodrum FK 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ise üst üste 2'nci maçını da kaybetti, Konya ekibi 3 puanda kaldı.

7'nci dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Puşcaş'ın vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

28'inci dakikada Bodrum FK'da Ribeiro'nun kullandığı köşe vuruşunda Adil'in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Musah Mohammed'in pasında topla buluşan Puşcaş'ın sert vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

45+4'üncü dakikada Pedrinho Henrique'nin serbest vuruşunda kaleci Sousa gole engel olamadı: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi.

85'inci dakikada Ege Bilsel rakibiyle girdiği pozisyonda ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR'a gitti ve penaltı kararı verdi.

88'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi yeşil-beyazlılar oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı - Son Dakika

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