Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hikayemizi Tamamlamak İstiyoruz - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hikayemizi Tamamlamak İstiyoruz

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hikayemizi Tamamlamak İstiyoruz

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Ahlatcı Çorum FK'yi penaltılarla mağlup eden Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini söyledi. Taşdemir, takımının performansından ve oyuncularının gösterdiği çabadan gurur duyduğunu belirtti. Ahlatcı Çorum FK cephesinden ise yardımcı antrenör Ziya Akçeken, Bodrum FK'yi tebrik ederek, takımın başarısını devam ettirdiğini ifade etti.

24.05.2024 20:59
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran ve finalde Sakaryaspor'un rakibi olan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini söyledi.

Taşdemir, iki ekibin de ligin başından sonuna kadar maç oynamış takımlar olduğunu söyledi.

Maçın 120 dakikadan penaltılarla birlikte 130 dakika sürdüğünü ifade eden Taşdemir, "Çok istediler oyunun her alanında her bölümünde nitekim penaltılara kaldık. Penaltılar biraz şans ve nasip işi. Bugün nasip bizden yana oldu. Çorum FK'yi tebrik ediyorum." dedi.

Takımın ilk yarıda çok iyi bir performans sergilediğini ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Çorum FK'yi de tekrar tebrik ediyorum. Bir tebrik ise takımıma, oyuncularıma, ekibime ve yönetimimize söylemek durumundayım. Üç yılda 3 final, bir tanesi 2. Lig, 2 tanesi 1. Lig. Çok zor bir şey kolay değil. Bunu başardılar, hep beraber başardık ve aile olduk. Çok iyi çalıştık, maçları çok iyi etüt ettik. Bazı kesime beğendiremedik, an geldi kötü oyuncu olduk, bu ligi taşıyamayacak kötü oyuncu oldular. Çok hakarete maruz kaldılar. Ama bence hepsinin üzerinden fazlasıyla geldiler. Çok önemli işler yaptılar, üç yılda bunu yapmak bence hiçbir babayiğidin harcı değildir. Oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Geçen yıldan yarım kalan bir hikayemiz var, bunu tamamlamak gayemiz. Bir hayalimiz var, hedefimiz var. Buralara kadar o hayalimizin peşinden geldik . İnşallah bu kalan 6 günde en iyi şekilde rakibimizi çözer ve sezonun en iyi oyununu oynarız."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken de Bodrum FK'yi tebrik edederek, takımın gecen yıl da final oynadığını hatırlattı.

Takımın bunun üzerine aynı başarıyı devam ettirdiğini anlatan Akçeken, şöyle konuştu:

"Oyunun savunma yönünü iyi oynayan bir ekipti. Zorlu bir deplasmandı. İki maç üzerinden değerlendirirsek, buraya avantajlı bir skorla gelebilirdik. İçerideki maçta çok büyük hakem hataları oldu. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Rakip takımımızı analiz ettik, skoru ne kadar 0-0 götürsek de oyunun bize döneceğini biliyorduk. Net pozisyonlarımız var verilmeyen 1 gol var. Daha pozisyonu izlemedim inceledikten sonra yorumlayacağım. Gönül isterdi ki Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken finale kalıp şampiyonlukla Çorum'a dönmekti ama maalesef olmadı. Ben futbolcu kardeşlerimize tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attılar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kimsenin hesaba katmadığı bir ligde çok güzel işler başardılar. Hikayemiz burada sona erdi. Bodrum FK ve Sakaryaspor final maçı oynayacak. Hak eden kazansın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hikayemizi Tamamlamak İstiyoruz - Son Dakika

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