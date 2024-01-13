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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İkinci yarıya iyi başladık - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İkinci yarıya iyi başladık

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Giresunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bundan sonraki maçlarda istedikleri oyunu sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İkinci yarıya iyi başladık
13.01.2024 - 16:43,
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 4-0'lık Giresunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Lig uzun bir maraton. İkinci yarının başlangıcını yaptık. İnşallah bununla beraberde istediğimiz oyunu bundan sonraki maçlarda sergileriz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Takımın performansından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istedik. Sıkıntılar yaşayan ama hoca değişikliğine giden çıkış arayan bir rakibimiz vardı ama ona izin vermedik. Bu tür maçların bizim için ne kadar sıkıntılı olduğunu daha önce yaşadık. Dolayısıyla dersler çıkartıp bu maçı çok şükür kazandık. İki yerde iyi oynayan taraftık. İkinci yarının 20 dakikalık bölümü hariç oyunun genelinden çok memnunum. Yeni gelen oyuncularımızın aramıza katılması ve bu maçta beraber olmasıyla bizim için artı avantajdı. Lig uzun bir maraton. İkinci yarının başlangıcını yaptık. İnşallah bununla beraber istediğimiz oyunu bundan sonraki maçlarda sergileriz. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum ve galip geldiğimiz için mutluyum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: İkinci yarıya iyi başladık - Son Dakika


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