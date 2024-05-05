Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Play-off potasından çıkmayan bir takım olduk'

Spor

- İsmet Taşdemir: "Play-off potasından çıkmayan bir takım olduk"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta tamamlandığında iki sezonda 70 maç oynadık ve 70 hafta play-off potasından çıkmayan bir takım olduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrum FK evinde Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte play-off'a kalmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "2 takımın da bulunduğu durum ve konumlarının belli olmaması, bunun yanı sıra bizim açımızdan daha farklıydı. Çünkü rakibimiz play-off'u garantilemişti, 3'üncülük ile alakalı maça çıktı. Bizim play-off'ta garanti değildi, üçüncülük şansımızda vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten nasıl oynanması gerekirse Kocaelispor'a karşı öyle oynadılar. Maçın son dakikasına kadar oyun disiplininden kopmadılar. Bu maç için oyuncularımı tebrik ediyorum. 2 senedir bu ligdeyiz ve 2. Lig'den gelen oyuncularımızla bu ligde var olma savaşı verdik. Ben arkadaşlarımı bir kere daha tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta tamamlandığında iki sezonda 70 maç oynadık ve 70 hafta play-off potasından çıkmayan bir takım olduk. 1 sene önce final oynayıp 1 sene sonra toparlanıp tekrar aynı yarışın içinde olmak da zordu. Bunu oyuncularımla hep beraber başardık, son 1 hafta kaldı. Son maçta her şeyi getirebilir, her şeyi götürebilir de özellikle hem üçüncülük hem de sıralama açısından. 1 maçımız kaldı ve iyi hazırlanıp o maçı da elimizden geldiği kadar en iyi şekilde camiamızı temsil etmeye çalışacağız" diye konuştu.