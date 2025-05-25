Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Gelecek için ümitliyim - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Gelecek için ümitliyim

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Gelecek için ümitliyim
25.05.2025 22:39
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Jose Morais, gerekli dersler alınırsa Bodrumspor'un geleceğinin daha iyi olacağını belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrumspor için gelecek daha iyi olacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından Trendyol 1. Lig'e düşen son takım oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, oyuncular, hocalar ve camia olarak çok üzgün oldukları bir dönemden geçtiklerini kaydetti. Morais, "Oyuncularım, biz geldiğimizden beri her şeylerini verdiler. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. O anlamda oyuncularımı sonuna kadar tebrik ediyorum. Son haftalarda talihsiz çok puan kaybettik. Geriye bakacak olursak özellikle son dönemde kaybettiğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Onun dışında tabii Samsunspor maçı var ama açıkçası o maçta tuhaf şeyler oldu. Olduktan sonra da o maçı kaybettik Onun dışındaki tüm sonuçlar aslında pozitifti diyebilirim. Beraber biten maçlarda kazanmak için pozisyonlar oluşturduk. Ama o zaten bizim sezon genelinde yaşadığımız bir problemdi. Baktığımız zaman ise az pozisyon bulduk ama savunma anlamında da en az gol yiyen takımlardan biri olduk. Bu da bizim için pozitif bir durumdu. Küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bodrumspor ilk defa Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrumspor için gelecek daha iyi olacaktır diyorum. Bir de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aslında takım olarak ihtimalimizi son maça taşımak istiyorduk ama olmadı. Biraz önce soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Tabiki üzgünüz, üzgün olmalıyız. Bu tarz durumlarda üzgün olmak gayet normal. Farklı olsun istedik ama olmadı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Gelecek için ümitliyim - Son Dakika

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