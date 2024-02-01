Bodrum FK, Ümraniyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.
Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan kaleci Diogo Sousa, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.
Ligde play-off hattında 35 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'nin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde zirve yarışı için galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.
Her maçın zor olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor." dedi.
Taşdemir, geçmişte yaşadıkları talihsiz puan kayıplarına takılı kalmayacaklarını belirterek, "Önümüze bakacağız, son haftada önemli ve kritik galibiyet aldık onu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta karşımızda oynadığı oyunla bulunduğu yerin karşılığı olmayan bir takımla oynayacağız çünkü iyi oynuyorlar. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi, zor bir maç bizi bekliyor ama bizim de artı yönlerimiz var. Bunları sahaya çıkarttığımız zaman farkımız ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Kalecileri Diogo'nun son maçtaki sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaklarını hatırlatan Taşdemir, "Bahrican var, aramıza yeni katılan Kerem var. Futbolda herkes kendisine şans geleceği anı bekler. Bu anda Bahrican ve Kerem için o anlardan bir tanesi olabilir. İkisinin bunun altından kalkacağını düşünüyorum. Diogo geldiğinden beri her türlü bize katkılarıyla çok fark yaratan bir oyuncumuzdu." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın genç futbolcusu Mustafa Erdilman ise Bodrum'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktararak, "Takım için, kendim ve geleceğim için çok çalışacağım. Burada harika bir aile ortamı var. Önümüzde uzun bir süreç var. Herkesten daha çok Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Önümüzdeki Ümraniyespor maçı için de çok çalışıyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve yolumuza devam ederiz. Bir an önce ilk 11 formasını alıp Süper Lig yolunda takımıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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