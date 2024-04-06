Bodrum FK ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Bodrum FK ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ankara Keçiörengücü ile berabere biten maçın ardından kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise verdikleri mücadelenin değerli olduğunu söyledi. Bodrum FK, haftayı 4. sırada tamamladı ve kalan maçlarda puan toplamayı hedefliyor.

06.04.2024 17:25  Güncelleme: 17:28
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, berabere biten Ankara Keçiörengücü maçıyla ilgili, "Rakibimiz iyi savunma yaptı. O savunmayı delemedik. Kazanmamız gereken bir maçtı, önemli bir kayıp" değerlendirmesini yaptı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise, verdiklerini mücadelenin değerli olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Mücadele öncesi Bodrum FK forması altında 300. maçına çıkan Celal Dumanlı'ya Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir, 300. maç forması hediye etti ve ardından plaket takdim etti. Bu skorla birlikte Bodrum FK, haftayı maç fazlasıyla 48 puanla 4. sırada kapattı. Kalan 5 maçta gereken puanları toplamayı hedeflediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bugün 2 farklı hedefi olan takımların mücadelesiydi. Ligde play-off hedefi olan ve düşmeme hedefi olan iki takım karşı karşıya geldi. İyi bir oyun olmadı. Seyircinin olmaması, bence buna çok büyük bir etken. Maçta üçüncü bölgede doğru ayaklarla buluşamadık. Buluşturduğumuzda doğru işleri yapamadık. Son 10 dakika baskıyla birlikte pozisyon bulduk ama yetmedi. Rakibimiz iyi savunma yaptı. O savunmayı delemedik. Kazanmamız gereken bir maçtı, önemli bir kayıp. Yolumuza devam ediyoruz, birkaç tane çok kritik maç var. Bu maçların sonucunda her takım için her şey olabilir. 5 haftada gerekli bütün puanları alıp yarışın içerisinde var olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Tahsin Tam: "Vermiş olduğumuz mücadele bizim için çok değerliydi"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise, "Bodrumspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün deplasmanda aldığımız 1 puan ve vermiş olduğumuz mücadele bizim için çok değerliydi. Ligin son haflarında özellikle ligin alt tarafını ilgilendiren müsabakalarda enteresan skorlar ortaya çıktı, son 6 haftada kartlar yeniden dağıtıldı. O yüzden deplasmanda aldığımız bu puan bizim için gayet iyiydi. Her iki takım için kolay mücadele olmadı, diğer maçlara en iyi şekilde hazırlanıp sezonu rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika

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