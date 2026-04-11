Bodrum FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Samet Özkul
Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 62 Yusuf Sertkaya), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Alper Potuk), Ege Bilsel (Dk. 82 Omar Imeri), Brazao, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar)
Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Mulumba, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Enes Çinemre), Mamadou Fall, Badji (Dk. 62 Emirhan Acar), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 78 Oğuz Ceylan)
Sarı kartlar: Dk. 51 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile Özbeyli Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
