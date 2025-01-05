(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor arasındaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma saat 16.00'da başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Kayserispor'da gol perdesini açan isim Stephane Bahoken oldu. 48. dakikada Bahoken attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sipay Bodrumspor'da Cenk Şen 76. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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