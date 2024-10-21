Bodrum FK ve Rizespor İlk Yarıda Berabere

Stat: Bodrum
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celustka, Ahmet Aslan, Fredy, Mohammed, Brazao, Dimitrov, Puşcaş
Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Mocsi, Papanikolaou, Varesanovic, Olawoyin, Jurecka, Emrecan Bulut, Hadziahmetovic, Muhammet Taha Şahin
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada gelişen Bodrum FK, atağında ceza sahasına gelen topa Celustka vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Grbic, kornere çeldi.
14. dakikada Bodrum FK'nin kullandığı kornerde Ali Aytemur'un ceza sahasında vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinde kontrol etti.
20. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
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