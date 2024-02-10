Bodrum FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, ligdeki konum itibarıyla birbirine yakın iki takımın maçının oldukça önemli olduğunu kaydetti.
İki takımın da sahada mücadele gücünün yüksek olduğunu ve çok doğru oyun oynadığını düşündüğünü belirten Taşdemir, maçın iki takıma da gidip geldiğini, kendilerine biraz daha fazla geldiğini dile getirdi.
İki takımın da güzel maçı golle süsleyemediğine değinen Taşdemir, "Maç berabere bitti. Puanımızı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz. Lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla. Mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kazanamadık, bir puanla yetindik. Sakaryaspor'u da kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler." diye konuştu.
Sakaryaspor cephesi???????
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, deplasmanda aldıkları bir puanın değerli olduğunu söyledi.
Karslı, şunları kaydetti:
"Oynadığınız rakibi de analiz etmeniz, durumuna, pozisyonuna bakmanız lazım. Bu anlamda iyi bir sonuç. Galip gelebilirdik. Rakibin attığı uzun toplara karşılık verirken bulduğumuz fırsatlar oldu ama değerlendiremedik. Bir puan aldık. Bir puan bizi belki de çok yukarıda, belki de havuzun içinde tutacak değerli bir puan. Rakibimiz karşısında aldığımız puanı önemsememiz gerekiyor."
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