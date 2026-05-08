Bodrum FK Yarı Finale Yükseldi

08.05.2026 11:35
Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Süper Lig hedefini sürdürüyor.

1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu maçında evinde Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenen Sipay Bodrum Futbol Kulübü hem yarı finale yükseldi hem de rakibinden rövanşı aldı. Daha önce Pendikspor'la 2022-2023 sezonunda Play-Off finalinde karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, Akhisar'da oynanan müsabakayı 2-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etmişti. 2024'te Süper Lig'e yükselmesine rağmen geçen yıl küme düşen, 1'inci Lig'de bu kez Play-Off'ta ilk turda Pendikspor'la eşleşen Bodrum FK, ev sahibi avantajını iyi kullanıp ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini yenmeyi başardı.

Yarı finalde, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü sahasında 1-0 yenerek Arca Çorum FK ile eşleşen Bodrum Futbol Kulübü, geçen sezon küme düştüğü Süper Lig'e geri dönebilmek adına umutlandı. Çorum FK ile çift eleme usulüne göre oynanacak maçların ardından final biletini kapmaya çalışacak Bodrum FK, pazartesi günü rakibini ilk olarak evinde ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da yapılacak. Çorum FK'da ara transferde Bodrum FK'dan bu kulübe imza atan Fredy Ribeiro da forma giyiyor. Fredy dün takımının galibiyet golünü kaydetti.

YARI FİNALDE RAKİP ÇORUM FK

Yarı finali geçen takım Süper Lig'e yükselmek için finalde lig 3'üncüsü Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum FK takımı Play-Off'lardan Süper Lig'e yükseldiği 2023-2024 sezonunda da yarı finale Çorum FK ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar o sezon 1'inci Tur'da Boluspor'u yine 2-0 yenerek elerken, yarı finalde Çorum FK ile oynanan iki maç da berabere tamamlandı. Çorum'daki müsabaka 1-1 biterken, Bodrum'daki maç da golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bodrum FK seri penaltılara giden eleme maçında Çorum FK'yı 5-4 yenerek finale yükseldi. Ege temsilcisi Adana'da oynanan finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı.

SEFER YILMAZ: DEVAMI GELECEK

Alınan galibiyeti taraftara armağan ettiklerini ifade eden Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diyoruz. Maça gelince de Pendikspor bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tek maçlık bir karşılaşma olduğu için iki taraf dengeli başladı. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldık" dedi.

'SÜPER LİG'E KAVUŞACAĞIZ'

Süper Lig'e yükselebilmek adına 3 maçlarının kaldığını ifade eden Sefer Yılmaz, "Önce pazartesi günü Çorum'la burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. O maçı da kazanıp finale gideceğiz. Yeniden bütün Bodrum halkını ve Bodrum seyircisini, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşturmak istiyoruz. Yolun sonu Konya'da şampiyonluk olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

