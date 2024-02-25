Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz - Son Dakika
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Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz

Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Çorum FK'ya 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 'Eğer bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, biz Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğiz' dedi.

25.02.2024 12:28
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Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Çorum FK'ya 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Eğer bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, biz Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bodrum FK, dün deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Play-off hattında zirve yarışı iddiası bulunan yeşil-beyazlı ekip, hakemin kararlarına isyan etti. Taraftarlar, yönetime Türkiye Futbol Federasyonu'na hakem kararlarını şikayet etmesi konusunda çağrıda bulunurken, kulübün yöneticisi Ali Şafak Öztürk ve Bodrum FK'dan açıklama geldi.

Ali Şafak Öztürk: "Verilmeyen 2 penaltımız bizi isyan noktasına getirdi"

Çorum FK maçında hakemin verdiği kararlarla ilgili açıklama yapan Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, "Hisselerini 2,5 yıl önce satın aldığımız Bodrum FK'da bu süre içerisinde her kulüp gibi canımızın bazı dönemler yanmasına rağmen, hakemler hakkında bir tane bile açıklama yapmadık ama bugünkü oynanan Çorum FK maçımızda verilmeyen 2 net penaltımız bizi isyan noktasına getirmiştir. Orta hakem Ayberk Demirbaş, VAR hakemi Alper Çetin, AVAR hakemi Kutluhan Bilgiç. Eğer bu ve bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, bizim Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Konu ile ilgili Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "İlgililerin dikkatine, Bodrum FK yeni yapılanmasıyla Türk futbolunun örnek kulübü olmak için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakemler ve futbolun tüm paydaşlarına saygılı bir tutum sergilemiştir. Bugüne kadar aleyhimize yapılan bariz hatalarda dahi tek bir açıklama veya eleştirimiz olmamıştır. İsyan noktasına neden geldiğimizin görüntülerini, başta 1. Lig'de yarıştığımız iki il takımının birinden orta hakem, diğerinden var hakemi atayanlar ile futbolun değerli paydaşları ve Türk futbol kamuoyunun takdirine sunarız" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ali Şafak Öztürk, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz - Son Dakika

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