Bodrum Rallisi Start Aldı

05.05.2026 23:16
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum Rallisi, start seremonisiyle başladı.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum Rallisi öncesi start seremonisi düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, seremoniye katıldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de katıldığı seremonide tek tek çıkış yapan araçlar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

İlk kez düzenlenen seyirci etabı ilgi çekti

Bodrum Rallisi'nde ilk kez ilçe merkezinde seyirci özel etabı yapıldı. Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Ortaokulu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki 2,80 kilometrelik etapta yapılan yarışlarda adrenalin dolu dakikalar yaşandı.

Bodrum yarımadasının en büyük spor etkinlikleri arasında yer alan organizasyon kapsamında yarın Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek.

Cumartesi sabahı ise 09.00'da direksiyon başına geçecek ekipler, Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerindeki 6 özel etabında mücadele edecek. Ralli saat 15.45'den itibaren Titanic Luxury Collection Bodrum'da düzenlenecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
