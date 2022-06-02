Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı

02.06.2022 10:31
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu. Üstü açık takım otobüsüyle kentte şampiyonluk turu atan Bodrumspor daha sonra kent meydanında taraftarlarla bir araya gelerek şampiyonluk seremonisi gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan Murat Dalkılıç Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrumspor, TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlı ekip taraftarıyla kupa ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için dün Gümbet Tesisleri'nde bir araya geldi. Üstü açık takım otobüsüyle kenti turlayan takıma taraftarlar, araçları ve motosikletleriyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yakarak geceye renk kattı.

Coşkulu taraftar ellerindeki Bodrumspor bayraklarıyla tezahürat atarak takımına destek verdi. Kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu. Futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler seremoniye çıkarak taraftarla bir araya geldi. Onursal Başkan Fikret Öztürk, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras teknik ekip ve kulüp çalışanlarına madalya taktı. Seremonide her futbolcu kendi şarkılarıyla taraftarı selamlarken bazı futbolculara çocukları da eşlik etti. Tarihi ana tanıklık eden binlerce Bodrumsporlu taraftarlar o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Futbol takımı ve yöneticiler sahnede şampiyonluk kupasını kaldırarak tarihi anlar yaşadı. Kupa sevincini taraftarıyla paylaşan Bodrumsporlu futbolcular takımları 1'inci Lig'de de başarıyla temsil edeceklerini belirtti.

Coşkulu kutlama gece sanatçı Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Bodrumlular gecenin ilerleyen saatlerine kadar Dalkılıç'ın sevilen şarkılarına eşlik etti.

Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
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Bodrumspor yarın taraftarıyla buluşuyor Bodrumspor yarın taraftarıyla buluşuyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı - Son Dakika


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