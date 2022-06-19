Bodrumspor atağa kalktı

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor, transfer harekatına başladı. Yeşil-beyazlı kulüp, 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Osman Kocaağa prensipte anlaştı. Muğla ekibi 1461 Trabzson'a Ali Aytemur için bonservis bedeli de ödeyecek.

Bodrum'un Altınordu'dan orta saha oyuncusu Recep Aydın için de girişimleri sürüyor. Geçen sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken 3'üncü Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nın da Bodrumspor'da şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki kaleci Ali Türkan'a talip olduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekip daha önce resmi olarak yalnız Muhammet Aran'la yollarını ayırmıştı.