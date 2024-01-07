Bodrumspor, Çanakkale Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 14. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig A Grubu 14. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Çanakkale Belediyespor'u konuk etti. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar maçı yerinde takip etti. Taraftarlar maç sonuna kadar tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Mücadelenin ilk setini yeşil-beyazlı ekip 25-18 önde kapattı. Bodrum'un İncileri 2'inci seti 17-25, 3'üncü seti ise 25-27 kaybederek rakibi karşısında 2-1 geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan Bodrum'un İncileri 4'üncü seti 25-23, 5'inci ve son seti 15-5 kazanarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrumspor, haftayı 17 puanla kapattı. - MUĞLA