Bodrumspor'da Kadir'den veda

SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Bodrumspor bir oyuncusuyla daha vedalaştı. Daha önce Muhammed Aran, Burhan Eşer ve Murat Sarıgül'le yollarını ayıran Bodrumspor'da Kadir Arslan da takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "

Futbolcumuz Kadir Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kadir Arslan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

- Bodrum