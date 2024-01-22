Bodrumspor, Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü\'nü mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 16'ıncı hafta karşılaşmasında Bodrumspor, evinde ağırladığı Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Ligde emin adımlarla Play-Off potasına giden Bodrum'un İncileri galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1'inci Lig A Grubu 16'ıncı hafta karşılaşmasında Bodrumspor kendi evinde Balıkesir temsilcisi Edremit Belediye Altınoluk Spor Kulübü'nü ağırladı. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonundaki karşılaşmayı yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi. Karşılaşmanın kıran kırana geçen ilk setini yeşil-beyazlı ekip, 25-27 kaybetti. Taraftarın desteğini arkasına alan Bodrum'un İncileri, ikinci seti 27-25, üçüncü seti 28-26 ve dördüncü seti 25-19 alarak 1-0 geriden geldiği maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bodrum'un İncileri haftayı 23 puanla 5'inci sırada kapattı.

Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrumspor yönetim kurulu üyeleri izledi. - MUĞLA