Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

04.06.2023 18:43

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden Bodrumspor, İstanbul ekibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Üzeyir Ergün ve Süleyman Özdamar attı. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ise finali kaçırarak önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Final maçı 8 Haziran'da Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

GOLLER ÜZEYİR VE SÜLEYMAN'DAN

Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ile 90+8'de Süleyman Özdamar attı.

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ARDA TURAN FİNALİ KAÇIRDI

Bu sonucun ardından Süper Lig'e çıkma umutları son bulan Arda Turan'ın takımı, finali kaçırdı ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

FİNAL MAÇI 8 HAZİRAN'DA

Bodrumspor ile Pendikspor, 8 Haziran Perşembe günü finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

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Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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