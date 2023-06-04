Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Üzeyir Ergün ve Süleyman Özdamar attı. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ise finali kaçırarak önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Final maçı 8 Haziran'da Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ile 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Bu sonucun ardından Süper Lig'e çıkma umutları son bulan Arda Turan'ın takımı, finali kaçırdı ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.
Bodrumspor ile Pendikspor, 8 Haziran Perşembe günü finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.
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