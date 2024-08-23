Spor

- Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için iddialı

MUĞLA - Bodrum Belediye Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi takıma 5 yeni oyuncu takviyesi yaptı. Sezona iddialı hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, bu yıl Sultanlar Ligi hedefi için 1. Lig'de mücadele edecek.

Geçen sezon ilk defa yer aldığı Voleybol 1. Ligi'nde 24 takım arasında ilk önce play-off sonrasında yarı final ve final oynama başarısı gösteren Bodrum Belediye Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi takıma 5 yeni oyuncu dahil etti. Yeşil-beyazlı ekip, orta oyuncu Eda Say, libero Cansu Bir, pasör Hande Yetiş, smaçör Beril Karaduman ve orta oyuncu Neslihan Dönmez'i kadrosuna kattı. Gümbet Tesisleri'nde 5 yeni oyuncu için imza töreni düzenlendi. Törene yeni transferlerin yanı sıra Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yönetim kurulu üyeleri Baran Akcan, Murat Önder, Gürkan Topan, Uğur Çilingiroğlu, teknik direktör Adnan Kıstak ile geçtiğimiz sezon takımda oynayan ve bu yıl da kadroda kalan kaptan Esra Şen, Gülcan Akyıldız, Şeyma Öztürk, Nehir Kiraz, Hanna Kalinouskaya, Tatina Trafimava katıldı. İmza töreninin ardından tüm takım Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda basına açık olarak idman gerçekleştirdi.

İlk maç deplasmanda

Bu yıl Voleybol 1. Lig, A-B grupları olarak iki guruba ayrıldı. 12 takım olarak oynanacak maçlarda Bodrumspor'un grubunda Eczacıbaşı, Yeşilyurt, Göztepe, Karşıyaka, İstanbul Belediyesi Bozyaka, Bursa Nilüfer Belediyesi, Sakarya olmak üzere takımlar yer alacak. İlk maçını 6 Ekim'de Karşıyaka'ya oynayacak yeşil-beyazlı ekip, 12 Ekim'de ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Öte yandan, alt yapıya ağırlık veren yeşil-beyazlı ekip, 150 çocuğa eğitim verirken, önümüzdeki sezondan itibaren 60 çocuk, midi-küçük-yıldız ve genç takım kategorilerinde mücadele edecek.

"Büyük başarılara imza atacağız"

Yeni sezona iddialı hazırlandıklarını söyleyen Bodrum Belediye Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, "Bizim önceliğimiz Bodrum Yarımadası'nda voleybolu sevdirmek. Sporu daha yaygınlaştırmak, genç kızlarımıza voleybol konusunda elimizden geldiği kadar eğitim vermek. Bu hedef doğrultusunda bir A takımına ihtiyacımız oldu. Yılların birikimi Adnan hocam kendine göre genç ve daha hırslı bir takım kurduğunu düşünüyoruz. Yeni sezonda inşallah daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

İyi bir takım oluşturduklarını belirten Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Teknik Direktörü Adnan Kıstak, "3 yıl önce Bodrum'da başlattığımız voleybol felsefesi ilk önce küçük çocuklarımızın voleybol sporuna katılmaları ve onların hayatlarını sporla buluşturmak dileğiyle voleybol şubesini açtık. Kısa sürede alt yapıda 150 çocuğa ulaştık. Sporda asıl iş istikrarlı olabilmek, 6 oyuncumuzla yola devam kararı aldık. Yeni katılan 5 oyuncumuzla bir takım oluşturduk. Takım ruhuyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı kaptanı Esra Şen ise, "Geçen sene çok büyük bir başarı elde ettik. Bizim amacımız önce alt yapıdaki oyunculara örnek olmak, daha sonra oynadığımız oyundan keyif almak. Daha disiplinli ve daha hırslı bir takım oluşturduk. Bu sene ligden çıkmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun biz mücadele edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.