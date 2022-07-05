Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı

05.07.2022 13:00
Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde hız kesmiyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar Altınordu ile yollarını ayıran orta saha Recep Aydın'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu FK forması giyen Recep Aydın ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor'da da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Altınordu forması ile 32 lig maçına çıkıp 2126 dakika süre aldı ve 4 kez fileleri sarstı. Bodrumspor iç transferde ise deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Bodrumspor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan Yekta, toplam 36 karşılaşmada forma giyip 1 defa gol sevinci yaşadı.


- Bodrum
YORUMLAR
500
Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı Kuyucak Belediyesi uygun fiyatla yüzme imkanı sunuyor Kuyucak Belediyesi uygun fiyatla yüzme imkanı sunuyor
Kaynak: DHA

Altınordu, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement