Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmayı amaçlıyor - Son Dakika
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Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmayı amaçlıyor

16.07.2022 11:06

Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, hedeflerinin mevcut takımı bozmadan Spor Toto 1. Lig'de kalıcılığı başarmak olduğunu bildirdi.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, hedeflerinin mevcut takımı bozmadan Spor Toto 1. Lig'de kalıcılığı başarmak olduğunu bildirdi.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'e çıkmanın kendilerine çok büyük bir heyecan yaşattığını söyledi.

Bodrumspor'un 1931'de kurulan bir kulüp olduğunu ve ilk defa bu seviyeye yükseldiğini ifade eden Karakaya, takımın TFF 2. Lig'e de kendi dönemlerinde çıktığını anlattı.

Bodrum'un turizmde dünyanın şampiyonlar liginde olduğunu kaydeden Karakaya, "Bodrum dünyaya açılan Türkiye'nin en medeni kapısı. Bodrumspor'a da bu ağır sorumluluk getiriyor. Gittiğimiz yerlerde Bodrum'a yakışır şekilde davranmaya çalışıyoruz." dedi.

Bodrum'un karatede ve yelkende dünya şampiyonları çıkardığına işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bodrumspor'da 12 branş var. Futbolda Bodrum'un hak ettiği yer Süper Lig. Bunlar zamanla gelecek. Tabii ilk önce fiziki koşullarımızı, saha ve tesislerimizi bu seviyeye getirmemiz lazım. Böylelikle Bodrumspor kalıcı olur. Bu süreçte hem TFF 1. Lig'de kalıcı olmak hem de tesislerimizi üst liglere göre hazırlamak zorundayız. İnşallah devlet büyüklerimiz de sesimizi duyar. Bodrum'a yakışır butik bir stat kazandırılır. Ben Bodrum'a böyle tesislerin kazandırılacağına inanıyorum."

Altyapıda da çok kuvvetli olduklarını aktarıp, 19 yaş altı takımının bu yıl Türkiye şampiyonluğu yaşadığını dile getiren Karakaya, yaptıkları işlerle daha büyük ses getireceklerine inandıklarını vurguladı.

TFF 2. Lig'de şampiyon olan kadrolarına çok güvendiklerini anlatan Karakaya, "Bu kadromuzla başarı elde edebileceğimize inanıyoruz. Takımı bozmadan, önce burada kalıcı olup, sonra ileriye adım atabilmeyi hesaplıyoruz. Hatayspor, Ümraniyespor, İstanbulspor gibi bunun örnekleri var. Bizim teknik heyet ve futbolcularımız, Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor forması giymeyi hak etti. Çok da başarılı olacaklardır. Biz takımımıza güveniyoruz. Gerekli takviyeleri yapıp, takım olgumuzu bozmadan başarı yakalamaya çalışacağız." diye konuştu.

"Bodrumspor günü geldiğinde Süper Lig'e çıkacaktır"

Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bodrumspor taraftarlarına teşekkür eden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İzmir'deki final maçında kendi evimizden daha kalabalık bir seyirci grubu vardı. Her görüşten insan Bodrumspor armasının arkasında birleşmişti. Böyle destekler bize büyük bir şevk ve onur veriyor. Özellikle 'Asi Tayfa' taraftar grubumuz bizi iyi ve kötü günde yalnız bırakmıyor. Futbolda bazen taraftarlar öfkesini kolay gösterebiliyor. Bizim taraftar grubumuz çok vefalı. Her zaman destek olan bir gruptur. Bu yüzden ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlikle Süper Amatör Lig'den 1. Lig'e kadar geldik. Günü geldiğinde de Süper Lig'e adım atacağız. İnsanlara hoş gelen kelimeleri buradan söylemesi kolay. 'Hedefimiz Süper Lig, Şampiyonlar Ligi.' diyebilirim. Ancak doğru zemine oturtup, fiziksel olarak hazırlandıktan sonra bu hedeflere ilerlemek en iyisi. Bodrumspor da bu hazırlığını yapacak ve günü geldiğinde Süper Lig'e çıkacaktır."

Ligin 12 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatatan Başkan Karakaya, "Yeni Malatyaspor ile evimizde oynayacağız. Şu anda hazırlık çalışmalarımız iyi şekilde devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Onursal Başkan Fikret Öztürk ve ailesine teşekkür ediyorum. Stadımızın hazırlanmasında herkesin büyük bemeği var. Hep beraber el ele verdik, hızlı şekilde inşallah bu maça yetiştireceğiz. Şu an bir problem gözükmüyor. Bir terslik olursa da maçı İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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