Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu, Bodrum Futbol Kulübü'nün hisse devirleri ve satış sürecine ilişkin yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Kulübün şirketleşme sürecinin başından bu yana Bodrum kamuoyuna verilen sözlerin tutulmadığını belirten taraftarlar, "Bodrumspor halkındır, verilen sözler unutulmadı" diyerek kulübün Bodrum halkının elinden çıktığına dikkat çekti.

Bodrum Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Taner Ankara tarafından kulübün hisse devirleri ve satış sürecine ilişkin yapılan basın açıklamasını büyük bir dikkat, şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten taraftar grupları, kamuoyuna yayımladıkları duyuruda 1931 yılından bu yana yarımadanın en büyük ortak değeri olan Bodrumspor'un şirketleşme sürecinde yaşananları ve kendilerine verilen sözleri hatırlattı.

Kulübün kurumsallaşması ve büyümesi amacıyla anonim şirket yapısına geçildiği dönemde Bodrumspor Derneği'nin hisselerinin yüzde 51'ini elinde tutacağı, kulübün yönetiminde söz hakkının ve kulübün geleceğine ilişkin kararların Bodrum halkının elinde olacağı güvencesinin verildiği ifade edildi.

Ancak bu süreçte verilen sözlerin zaman içerisinde değiştiği, derneğin yüzde 51 olan hisse oranının yüzde 49'a düşürüldüğü, buna rağmen Bodrumspor Derneği'nin söz sahibi olmaya devam edeceğinin belirtildiği kaydedildi.

Fikret Öztürk ve OPET grubunun kulübü devralması sürecinde ise derneğin hisse oranının yüzde 20'ye kadar gerilediği belirtilen açıklamada, bu kez de Bodrum Belediyesi ve derneğin yüzde 20'lik payının güvence olduğu yönünde açıklamalar yapıldığı hatırlatıldı. Gelinen noktada Bodrum'un öz malı olarak görülen yüzde 20'lik hissenin de ortadan kalktığı, kulübün tamamen Bodrum halkının ve yerel iradenin dışına çıktığı ifade edildi.

Hisse devirleri ve satış sürecinin sıradan bir ticari işlem gibi değerlendirilmesine tepki gösteren taraftar grupları, yıllardır yağmur çamur demeden takımının peşinden giden, deplasmanlarda Bodrum'u temsil eden, tribünlerde arması için sesini yükselten taraftarların yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti. Bodrumspor'un yalnızca bir şirket bilançosundan ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, kulübün atalarından miras kalan ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli emanetlerden biri olduğu belirtildi.

Bugün Bodrum sokaklarında ve tribünlerinde büyük bir mutsuzluk, kırgınlık ve aidiyet kaybı yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, verilen sözlerin tutulmadığı ve Bodrum'un kendi kulübünde söz hakkının kalmadığı bir tablonun kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Kulübün başkanlarının ve şirket sahiplerinin zaman içerisinde değişebileceği ancak Bodrumspor armasının asıl sahibinin Bodrum halkı ve taraftarlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlar gelir geçer, şirketler el değiştirir; ancak bu armanın gerçek ve ebedi sahibi Bodrum halkı ve büyük Bodrumspor taraftarıdır" denildi.

Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği ve Asi Tayfa Taraftar Grubu, sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yürütülmesine tepki göstererek Bodrum'un değerlerinin yok sayıldığı hiçbir yapının gerçek anlamda başarılı ve huzurlu olamayacağını belirtti.