Bodrumspor'un yabancıları yedekte kaldı - Son Dakika
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Bodrumspor'un yabancıları yedekte kaldı

22.09.2022 10:53
Bodrumspor'un yabancıları yedekte kaldı

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya 2'nci basamakta giren Bodrumspor yabancı futbolcularına fazla ihtiyaç duymadı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 6 hafta sonunda 11 puan toplayıp milli araya 2'nci basamakta giren Bodrumspor yabancı futbolcularına fazla ihtiyaç duymadı.

Sezon başında Adis Jahovic, Diogo Sousa, Musah Mohammed ve Dejan Drazic'i kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılar, yerli oyuncularıyla fark yarattı. Bodrumspor'un Portekizli kalecisi Sousa sadece son Manisa FK maçında 11'de sahaya çıkıp 90 dakika oynadı. Göztepe'den gelen Adis Jahovic de bu sezon yalnızca 1 maçta ilk 11'de oynayıp 90 dakika sahada kaldı. Kuzey Makedonyalı tecrübeli golcü, 6 müsabakanın 5'inde oyuna sonradan dahil olup 1 kez fileleri sarstı. Jahovic, toplamda 231 dakika yeşil-beyazlı formayı giydi. Defansta görev yapan Ganalı Mohammed de 5 maçın sadece 1'inde ilk 11'e adını yazdırabildi. Genç oyuncu 4 maçta oyuna sonradan girdi. Sırp orta saha Drazic 2 müsabakada toplam 37 dakika forma giyerken, geçen sezon da kadroda yer alıp Türk statüsünde oynayan Kuzey Makedonyalı Imeri de yine 2 maçta toplam 15 dakika top koşturdu.Teknik Direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadroyu büyük ölçüde korudu ve bu sezon da 1'inci Lig'de iskelet kadroyu bozmadan sahaya çıktı.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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