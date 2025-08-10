Bodrumspor Yelken Şubesi 19. Yılını Kutladı

Fırat AKAY/ BODRUM, -BODRUM Belediyesi Bodrumspor'un yelken şubesi 19'uncu yılını kutlarken, 2024-2025 yılı yelken liginde başarılı olan sporcularını ödüllendirdi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor bünyesinde 19 yıl önce kurulan ve kurulduğu günden bugüne kadar dünya şampiyonluğu da olmak üzere bir çok başarılı sporcu yetiştiren yelken şubesi 19'uncu yılını özel bir etkinlikle kutladı. İçmeler'de bulunan Bodrum Yelken Kulüp'te gerçekleşen etkinlikte 2024-2025 Yılı Yelken Ligi'nde başarılı olan ve milli takımlara seçilen sporculara ödülleri verildi.

Etkinliğe optimist ve ILCA sporcuları, veliler, kulüp antrenörleri ve yöneticileri ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, yelken şubesi sorumlu yöneticileri Halil Durmaz ve Ethem Sagat katıldı. Sporcu başarılarının dışında bir çok ulusal ve uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapan yelken şubesi, 8-12 Ekim tarihlerinde 13'üncü Uluslararası Bodrum Optimist Regatta'ya, 2026 yılında ise EUROPA Cup ve ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.