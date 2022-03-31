Bodrumspor zirveden uzaklaştı - Son Dakika
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Bodrumspor zirveden uzaklaştı

31.03.2022 11:43
Bodrumspor zirveden uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı. Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kalan maçları kayıpsız geçip Play-Off'tan da olsa bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Somaspor'la karşı karşıya gelecek.


- Bodrum
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Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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