Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı - Son Dakika
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Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı

08.05.2023 09:58

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibini beklemekte olan boğa, bir anda protokol tribününe daldı. Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başlarken, olayda bir kişi hastanelik oldu.

Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde rakibini beklerken bir anda protokol tribününe daldı.

BOĞA TRİBÜNÜ BİRBİRİNE KATTI

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve davetlilerin yer aldığı protokol tribününde 2 metre yüksekliğinde bulunan duvardan atlayan boğa tribünü birbirine kattı.

1 KİŞİ YARALANDI

Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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SON DAKİKA: Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı - Son Dakika
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