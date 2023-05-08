Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı

İstanbul mitingiyle ilgili paylaşım yapan Erdoğan, bir konunun altını çizdi: Tesadüf değil

Erzurum Valisi'nden olaylı İmamoğlu mitingiyle ilgili çok konuşulacak "gözaltı" açıklaması

Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde rakibini beklerken bir anda protokol tribününe daldı.

Artvin Sarp Sınır Kapısında Playstation yoğunluğu yaşanıyor sebebi ise ülkemize göre 7 bin 500 liraya daha ucuz olması