Murgul ilçesi Osmanlı köyünde bu yıl 30'uncu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde rakibini beklerken bir anda protokol tribününe daldı.
Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve davetlilerin yer aldığı protokol tribününde 2 metre yüksekliğinde bulunan duvardan atlayan boğa tribünü birbirine kattı.
Konuklar boğayı görünce kaçışmaya başladı. Bir kişinin yaralandığı olayda, boğa atladığı duvardan tekrar arenaya indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › Spor › Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı - Son Dakika