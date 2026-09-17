Boks Federasyonu, Nazım Dalkıran ile yollarını ayırdı

Boks Federasyonu, Nazım Dalkıran ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Boks Federasyonu, Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran ile yolların ayrıldığını duyurdu. Federasyon açıklamasında Dalkıran ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Türkiye Boks Federasyonu, Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyonun açıklamasında, "Türkiye Boks Federasyonu bünyesinde Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü olarak görev yapan Nazım Dalkıran ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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