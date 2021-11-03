Türkiye Boks Federasyonu Genel Kurulu

11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Boks Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu için verilen "ihtiyati tedbir kararına" yapılan itirazı 9 Kasım Salı günü değerlendirecek.
Mahkemenin kararında, genel kurula ilişkin verilen ihtiyati tedbir kararına itirazın incelendiği belirtilerek "Mahkememizce verilen ihtiyati tedbire karşı itirazın HMK394/4 maddesi uyarınca, tarafların davet edilerek dinlenmeleri için duruşma günü verilmesine" ifadesine yer verildi.
Kararda ayrıca "İtiraz dilekçesinin karşı tarafa tebliğine, itiraza ilişkin incelemeye ilişkin duruşma gün ve saatinin taraflara tebliğine, işin aciliyeti de düşünüldüğünde duruşmanın 09/11/2021 günü saat 14: 30'a bırakılmasına tensiben karar verildi." denildi.
Kaynak: AA
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