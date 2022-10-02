Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti

02.10.2022 18:21
Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947, sahasında Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947, sahasında Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 yendi.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'ndaki karşılaşmada golleri, 35. dakikada Orçun Serduman ile 90. dakikada Mert Özkaptan kaydetti.

Çorluspor 1947 Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş, maç sonunda AA muhabirine, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Takımının ortaya koyduğu futboldan da memnun olduğunu belirten Gümüş, "Sezona kendi evimizde ve 3 puan ile başladık. Bütün teknik heyet ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir müsabaka oldu ve kazanan taraf biz olduk. Bundan sonraki bütün maçlarımıza da galibiyet için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Gümüş, Çorlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorluspor 1947, Arifiye Kalaycı Spor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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