Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek

01.09.2022 15:28
Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor, kamp yeri için Afyon'u tercih etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kayseri'yi temsil edecek olan ekiplerden Talasgücü Belediyespor, kamp yeri için Afyon'u tercih etti. 3-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak kamp için sarı lacivertli takım yarın Kayseri'den ayrılacak.

Afyonkarahisar'da yapılacak olan 8 günlük kamp çalışmaları boyunca hazırlık maçları da oynayacak olan Kayseri ekibi, böylece eksiklerini görme imkanı bulacak. Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan, Afyon'da yapılacak olan kamp çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Yarın sabah yola çıkacak olan Talasgücü Belediyespor, kampta yapacağı hazırlık maçları sonrasında belirlenecek olan eksiklere göre transferi yeniden gündeme getirecek. Teknik direktör Halil Aslan, "Sorunsuz bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz. Bizim için önemli bir süreç. Yeni sezona hazır şekilde girmek son derece önemli" dedi. - KAYSERİ

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Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır Niğde Anadolu FK yeni sezona hazır MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş. MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn. Asb.Kd.Çvş.
Kaynak: İHA

Kayseri, Eylül, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, kamp için Afyon'a gidecek - Son Dakika

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