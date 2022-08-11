Muğlaspor yeni sezona şehir turu atarak başladı

Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonuna Atatürk büstüne çelenk sunup, şehir turu atarak başladı.

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla hazırlanan Muğlaspor yöneticileri ve futbolcular ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sundu. Ardından davul zurna eşliğinde şehir turu gerçekleştirilirken yürüyüşe; Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, futbolcular ve aileleri katıldı.

Yürüyüş esnasında 'o sene, bu sene' yazılı pankart ile dikkat çeken Muğlasporlular ve başkanlar belediye önünde zeybek oynadı. Muğlaspor Başkanı Ali Çakır yaptığı açıklamada, "Muğlaspor olarak daha öncelerden yapılan ve 2017 yılından bugüne kadar yapılmayan şehir turumuzu bu sene canlandırmak istedik. Bütün Muğla'yı bu etkinliğe davet ettik. İnşallah daha iyi olacağız. Bu yıl Muğlasporumuz için yolumuzun sonu şampiyon olacak. O sene bu sene diyoruz" dedi.

Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş ise, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız, kalabalık bir toplum oluştu. İnşallah bu sene çok güzel olacak ve şampiyon olacağız. Bu işin başka yolu yok " diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "55 yıllık bir çınarız. Başta futbol olmak üzere yanındaki diğer branşlarda da sezonu açıyoruz. Bugün itibari ile 'yolumuz açık olsun' diyoruz. İsteğimiz, temennimiz, arzumuz Türkiye'nin en köklü kulüplerden birisi olan Muğlaspor'u yeni sezonda şampiyon yapmak. Takımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehir turundan sonra çim sahaya çıkan futbolcular idman yaparak günü tamamladı. - MUĞLA