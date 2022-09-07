Muğla Atatürk stadyumunda gerçekleşen müsabakada dakika 25'te Bayındırspor penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 31. Dakikada Muğla sporun attığı gol ile skoru 1-1 yaptı.35. dakikada skoru 2-1 yapan Bayındırspor. Hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını Bayındırspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor ile Süper Amatör ligde oynayacak olan Bayındırspor arasında dostluk maçı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dostluk karşılamasını Muğlaspor kazandı - Son Dakika

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