Kaan Aşnaz Muğlaspor'a imza attı - Son Dakika
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Kaan Aşnaz Muğlaspor'a imza attı

28.07.2022 11:08
Kaan Aşnaz Muğlaspor'a imza attı

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk parolasıyla transfer çalışması yürüten Muğlaspor, birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk parolasıyla transfer çalışması yürüten Muğlaspor, birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, uzun yıllar profesyonel olarak forma giymiş olan ve geçtiğimiz sezonu Torosgücü'nde geçiren 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kaan Aşnaz'ı kadrosuna dahil etti. Her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Aşnaz, sağ-sol açık pozisyonlarında da görev yapıyor.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Aşnaz, siyah-beyazlı ekiple profesyonel oldu. Kariyerinde Manisa FK, Tuzlaspor, İskenderunspor ve Bergama Belediyespor gibi önemli ekiplerin formalarını terleten tecrübeli futbolcu, 1. Lig dahil olmak üzere 115 kez profesyonel maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonu Torosgücü'nde geçiren Kaan Aşnaz, 18 maçın tamamında ilk 11 oynadı ve 2 gol attı.

Yeşil-beyazlı formayla şampiyonluk hedeflediğini belirten Kaan Aşnaz, "Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiğim için mutluyum. Öncelikle transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. İyi bir takımımız var. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımın yapacağı katkılarla şampiyonluğa ulaşacağız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Kaan Aşnaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Aşnaz Muğlaspor'a imza attı - Son Dakika

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