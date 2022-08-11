Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu - Son Dakika
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Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu

11.08.2022 14:19
Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Aksaray Gençlikspor, son olarak Elazığ Yolspor'da forma giyen golcü oyuncu Burakhan Cevher'i renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Aksaray Gençlikspor, son olarak Elazığ Yolspor'da forma giyen golcü oyuncu Burakhan Cevher'i renklerine bağladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı-Siyahlı ekip bu çerçevede son olarak Elazığ Yolspor forması giyen forvet Burakhan Cevher'i kadrosuna kattı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz dış transferde geçen sezon Elazığ Yol Spor kulübünde forma giyen Burakhan Cevher ile anlaşma sağlamıştır. Her iki tarafa hayırlı olsun" denildi.

Sarı-Siyahlı ekip daha önce de yine Yolspor'dan Şehmuz Gül'ü transfer etmişti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu - Son Dakika
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