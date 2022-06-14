Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi - Son Dakika
Üye Girişi

Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi

14.06.2022 08:37
Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develispor, antrenör Sebahattin Tekin ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develispor, antrenör Sebahattin Tekin ile anlaştı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek takımlardan olan Develispor, antrenör Sebahattin Tekin ile anlaşmaya vardı. 2021-2022 futbol sezonunu Kayseri EMAR Grup FK ismi ile tamamlayan ve geçtiğimiz günlerde ismi Develispor olarak değiştirilen takımın antrenör Sebahattin Tekin oldu. Yeni sezonda Sebahattin Tekin'in yardımcılığını Ferit Altıparmak yapacak.

Takımda kaleci antrenör olarak da Özkan Yıldırım görev yapacak. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı Yeni Erciyesspor 3 puanı 3 golle aldı Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Erkiletspor lideri mağlup etti
Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:16 Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı
01:14 Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 08:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bölgesel Amatör Lig: Develispor'da Sebahattin Tekin dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement