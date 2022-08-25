BAL ekibi Didim'e deniz molası - Son Dakika
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BAL ekibi Didim'e deniz molası

25.08.2022 09:38
BAL ekibi Didim'e deniz molası

Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürdürürken, teknik heyet ve futbolcular tekne turu ile antrenman yorgunluğunu attı.

Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürdürürken, teknik heyet ve futbolcular tekne turu ile antrenman yorgunluğunu attı.

Bu sezon Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek olan Didim Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Ayhan Yıldız nezdinde kendi tesislerinde sürdürüyor. Yardımcı antrenörler Mehmet Özdemir ve Mustafa Yağcı'nın direktifleri ile günde çift idman yapan mavi beyazlı ekip, hazırlıklarına tekne turuyla ara verdi. Didim'de tekne sahibi Ali Erdem'in misafiri olarak mavi beyazlı kafile akşam saatlerinde tekne turuna çıktı. Altınkum'dan denize açılan mavi beyazlı kafile Didim açıklarında tekne ile gezinti yaptı, denize giren futbolcular antrenman yorgunluğunu attı.

Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Küçüker yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade ederek "Sezon hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdüreceğiz. Günde çift idman yaparak lige hazırlanıyoruz. Morallerimiz ve keyfimiz yerinde; futbolcularımız ve teknik heyetimiz için kısa bir mola verdik ve tekne turuyla güzel bir akşam geçirdik. Bu noktada bizlere destek olan Ali Erdem bey'e şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ali Erdem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BAL ekibi Didim'e deniz molası - Son Dakika

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