Bologna: İtalya'nın Eğitim, Kültür ve Turizm Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bologna: İtalya'nın Eğitim, Kültür ve Turizm Merkezi

Bologna: İtalya\'nın Eğitim, Kültür ve Turizm Merkezi

A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İtalya ile yarın karşı karşıya geleceği Bologna şehri, ülkenin önemli bir eğitim, kültür ve turizm merkezi olarak öne çıkıyor. Bologna, tarihi ve mimari güzellikleriyle dikkat çeken bir şehir olup, Avrupa kültür başkentleri arasında yer alıyor. Şehirde bulunan turistik yapılar ve Maggiore Meydanı, hem yerli halkın hem de turistlerin buluşma noktasıdır. Ayrıca Bologna, Avrupa'nın en eski üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır. Futbol ve basketbol takımlarıyla da tanınan Bologna, son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmektedir.

03.06.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İtalya ile yarın karşı karşıya geleceği Bologna şehri, ülkenin önemli bir eğitim, kültür ve turizm merkezi olarak öne çıkıyor.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Bologna, coğrafi konumu itibarıyla geçiş noktasında olması sebebiyle tarih boyunca en çok ziyaret edilen İtalyan şehirleri arasında bulunuyor.

Kızıl tuğlalı binaları ve toplam uzunluğu yaklaşık 40 kilometreyi bulan revaklarının mimari güzelliğiyle dikkati çeken şehir, revaklarından ötürü yağışlı havalarda şemsiyesiz gezebilme imkanı sunmasıyla da tanınıyor.

Bologna, bu kültürel miras öğeleri sayesinde Avrupa kültür başkentleri arasında da yer alıyor.

Şehrin en ünlü turistik yapılarının başında ise Due Torri (İkiz Kuleler), Fontana di Nettuno (Neptün Çeşmesi), San Petronio Bazilikası ve kente hakim bir tepe üzerinde bulunan Madonna di San Luca Bazilikası geliyor.

İtalya'nın sanayi ve tarım alanında önde gelen bölgesi olan Emilia-Romagna'nın başkenti konumundaki Bologna'nın kalbinin attığı nokta ise Maggiore Meydanı.

Kent sakinleri ve turistlerin buluşma noktası Maggiore Meydanı, şehrin futbol takımı Bologna'nın elde ettiği başarılarda da kutlamaların merkezi oluyor.

Son olarak Bologna'nın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2023-2024 sezonunu 5. sırada bitirerek gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması Maggiore Meydanı'nda taraftarlarca coşkuyla kutlanmıştı.

Avrupa'nın en eski üniversitesi Bologna Üniversitesi

Bologna, Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesine de sahip.

Kuruluş yılı 1088 olan bu üniversite sayesinde Bologna, prestijli bilimsel çalışmalarla da adından söz ettiren bir kent konumunda.

Üniversitenin mezunları arasında Papa 6. Alexander, bilim insanı Nicolaus Copernicus ve ünlü hakem Pierluigi Collina da bulunuyor.

Futbol ve basketbol takımları ön planda

Futbolun yanı sıra köklü bir basketbol takımına da sahip olan Bologna'nın nüfusu yaklaşık 400 bin.

Serie A'da mücadele eden Bologna, sezonu 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı ve kulüp tarihi açısından önemli bir başarı elde etti.

Basketbol takımı Virtus Bologna ise İtalya Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamladı. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Bologna ekibi, 10. sırada yer aldı ve play-in oynama hakkı kazandı. Virtus Bologna, birinci turda Anadolu Efes'i 67-64'le geçip ikinci turda Baskonia'ya mağlup olarak elendi.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Bologna, Futbol, İtalya, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bologna: İtalya'nın Eğitim, Kültür ve Turizm Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 15:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bologna: İtalya'nın Eğitim, Kültür ve Turizm Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement