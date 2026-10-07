Bolu'da Amatör Spor Haftası, yürüyüşün ardından Anıtpark'ta devam etti - Son Dakika
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Bolu'da Amatör Spor Haftası, yürüyüşün ardından Anıtpark'ta devam etti

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Bolu\'da Amatör Spor Haftası, yürüyüşün ardından Anıtpark\'ta devam etti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası, Bolu'da yürüyüşle başladı. Anıtpark'taki programa Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, protokol ve spor camiası katıldı; İl Müdürü Emrullah Güler konuştu.

Bolu'da Amatör Spor Haftası, yapılan yürüyüşle start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen Amatör Spor Haftası kapsamında Bolu'da açılış programı gerçekleştirildi. Etkinlik, düzenlenen yürüyüşle başladı. Etkinliğe Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile il protokolü ve spor camiasından temsilciler katıldı.

Yürüyüşün ardından program Anıtpark'ta devam etti. Programda konuşan Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Amatör Spor Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Amatör Spor Haftası boyunca kentte çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Etkinliklerle sporun birleştirici gücünün toplumun her kesimine ulaştırılması, amatör sporun teşvik edilmesi ve spor kültürünün daha geniş kitlelere yayılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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