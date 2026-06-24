Bolu'da Baja Yarışı Heyecanı - Son Dakika
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Bolu'da Baja Yarışı Heyecanı

Bolu\'da Baja Yarışı Heyecanı
24.06.2026 20:55
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2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı Bolu'da, 18 araçla zorlu parkurlarda yapılacak.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı olan 'Mazharoğlu Baja Bolu', düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Zorlu parkurların bulunduğu yarışa 18 araç ve 36 sporcu katılacak.

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (BOLOFF) tarafından organize edilen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı 'Mazharoğlu Baja Bolu' yarışı, hafta sonu Bolu'da yapılacak. Pilotlar, Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki zorlu parkurda yarışacak. Yarışma öncesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında Bolu Vali Yardımcısı Fatih Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, BOLOFF Başkanı Hakan Taşlı ve Başkan Yardımcısı Ömer Konuk yarışmanın detaylarını açıkladı.

Toplantıda konuşan Bolu Vali Yardımcısı Fatih Kurt, kentin güçlü altyapısı ve doğal parkurlarıyla motor sporlarının en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3'üncü ayağına ev sahipliği yapacak olan ilimiz, sahip olduğu doğal parkurlar, güçlü altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle motor sporları açısından ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koyacaktır. Bu organizasyon vesilesiyle ülkemizin dört bir yanından sporcuları, teknik ekipleri, sektör temsilcilerini ve motor sporları tutkunlarını Bolu'da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışlar boyunca ilimizin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ulusal ölçekte tanıtılacak. Böylece Bolu'nun marka değerine ve tanınırlığına önemli katkılar sağlanacaktır" dedi.

EMRULLAH GÜLER: EN BAŞARILI ORGANİZASYON ÖDÜLLERİNİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bolu'nun spor turizmindeki gücüne dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Spor kenti Bolu olarak sadece spor altyapısını güçlendirmek, geliştirmek ve sporcu yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ilimize değer katacak spor turizmini de canlandıran çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Baja ve otomobil sporlarında da federasyonumuzla birlikte yıllardır sürdürdüğümüz bu organizasyonu her yıl daha da güzel şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. En başarılı organizasyon ödüllerini almaya devam eden güzide bir il olarak, spor turizmi ve spor şehri kimliğimiz doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

HAKAN TAŞLI: YARIŞLAR 4 ETAPTA GERÇEKLEŞECEK

BOLOFF Başkanı Hakan Taşlı ise Türkiye Baja Şampiyonası'nın toplam 5 ayaktan oluştuğunu belirterek, "Toplam 5 ayaktan oluşan yarışın 3'üncü ayağını bu hafta sonu Bolu'da gerçekleştireceğiz. Yarış toplam 4 etaptan oluşacak. Biz, Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Spor Kulübü olarak her sene düzenlediğimiz bu baja yarışını, bu sene de gerçekleştirmek için kollarımızı sıvadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bolu'da Baja Yarışı Heyecanı - Son Dakika

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