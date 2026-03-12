Bolu'da Tai Chi Eğitimi - Son Dakika
Bolu'da Tai Chi Eğitimi

Bolu\'da Tai Chi Eğitimi
12.03.2026 14:52
Bolu'da 65 yaş üstü bireylere denge ve koordinasyon için tai chi eğitimi verildi.

Bolu'da 65 yaş üstü bireylere, denge ve koordinasyon becerilerinin artırılması amacıyla tai chi (hareketli meditasyon) eğitimi verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Avcı tarafından hazırlanan bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen eğitime, İl Sağlık Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı, Bakımı, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 65 yaş üstü bireyler katıldı.

Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen eğitimde, tai chi eğitmeni Numan Pekgöz tarafından katılımcılara çeşitli temel hareketler gösterildi.

Doç. Dr. Şebnem Avcı, AA muhabirine, proje kapsamında katılımcılara hem tai chi hareketlerini öğreteceklerini hem de bilgi ve memnuniyet düzeylerini ölçeceklerini, etkinliğin sonuçlarını da bilimsel platformlarda sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılımcıların denge ve koordinasyon becerilerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, "Tai chi, kas-iskelet sisteminde yaşanan değişiklikleri destekleyen ve dengemizi korumaya yardımcı olan bir spor. Uygulamalar, katılımcılarımızın fiziksel performanslarını iyileştirmeye yönelik bilimsel araştırmalara da temel oluşturacak." dedi.

Eğitime katılan 66 yaşındaki Bahattin Şahin de tai chi'nin denge sağlama açısından çok faydalı olduğu yönünde bilgilendirildiklerini belirterek, "Egzersiz hareketleri yapıyoruz. Denge sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Emekli öğretmen 72 yaşındaki Ahmet Ulutürk ise çocukluktan beri spor yaptığını anlatarak, "Şu anda da severek yapıyorum. Bu sporu fazla duymadım ama denge sporu olduğunu fark ettim. Yavaş yapıldığı için vücudu fazla yormuyor. Faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Tai Chi Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bolu'da Tai Chi Eğitimi - Son Dakika
