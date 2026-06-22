Bolu'da Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı

Bolu\'da Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı
22.06.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 800 sporcunun katılımıyla Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı, milli takım seçmeleri yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 18 ve 21 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Bolu'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Karaçayır Mahallesi'ndeki atletizm pistinde düzenlenen ve bir hafta sürecek şampiyonada 136 kulüpten yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda dereceye giren sporcular, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bolu Valiliği ve Türkiye Okçuluk Federasyonunun destekleriyle organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Güler, yaklaşık 800 sporcunun katıldığı büyük bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Uzun yılların ardından Bolu'da böyle güzel ve önemli organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Ata sporumuzu geliştirmek, aynı zamanda modern okçuluğun da ülkemizdeki gelişimine vurgu yapmak için Bolu'muz da katkı sunacak illerden olacak." dedi.

Sporcu yetiştirme çalışmalarına ve tesis altyapılarının geliştirilmesine önem verdiklerine dikkati çeken Güler, "Okçuluğun Türk sporu içerisindeki yükselişine katkı sunmak istiyoruz. Çok nitelikli ve tecrübeli antrenörlerimizle, sporcu havuzunun da genişlemesiyle bu hedefimize adım adım ilerlemekteyiz." diye konuştu.

Güler, bu tür organizasyonların spor turizmine de katkı verdiğini vurgulayarak, aynı zamanda gençlerin okçuluk branşına yönelmesini sağlayarak altyapıyı da genişletmiş olacaklarını kaydetti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, "Bine yakın sporcu ve teknik heyetle 136 kulüp yarışacak. Sporcular elde edecekleri derecelere göre milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanacak." dedi.

Okçuluğun gelişim aşamasını aştığına işaret eden Aytaçoğlu, "Daha fazla sporcu ve daha fazla faaliyetlerle etkinlikleri daha da yaygınlaştırmak, daha fazla sporcuyla buluşmak, seçilebilir milli takımın farkındalığını oluşturmak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında çocukların başarılı olmalarını desteklemek, amacımız bu. Altyapı çalışmalarımız çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milli Takım, Türkiye, Yaşam, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç müzakere edilmemiş
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç müzakere edilmemiş
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.