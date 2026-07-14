Bolu Spor Kulüpleri 15 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Bolu Spor Kulüpleri 15 Madalya Kazandı

Bolu Spor Kulüpleri 15 Madalya Kazandı
14.07.2026 15:36
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Bolu Cimnastik ve Aktif Spor Kulüpleri, Türkiye Şampiyonası'nda toplam 15 madalya ve 3 kupa kazandı.

Artistik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bolu Cimnastik Spor Kulübü ile Bolu Aktif Spor Kulübü sporcuları, 3 altın, 10 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile 3 kupa kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Artistik Cimnastik Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonaya 32 kulüpten 163 sporcu katıldı. Farklı yaş ve alet kategorilerinde mücadele eden Bolu Cimnastik Spor Kulübü ile Bolu Aktif Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle kürsüde yer aldı. Bolulu sporcular, takım ve bireysel kategorilerde kazandıkları madalya ve kupalarla şampiyonayı tamamladı.

Bolu'ya 15 madalya ve 3 kupa

Bolu Cimnastik Spor Kulübü Büyük Kadınlar Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Genç Erkekler Takımı ile Yıldız Erkekler Takımı ise kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi oldu. Bireysel müsabakalarda Bilge Tarhan, Büyük Kadınlar Genel Tasnif kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Büyük Erkekler Yer Aleti kategorisinde Emirhan Kartın Türkiye üçüncüsü olurken, Genç Erkekler Halka Aleti kategorisinde Bahadır Çimen bronz madalya kazandı. Genç Erkekler Atlama Masası kategorisinde mücadele eden Poyraz Efe Bulut ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcular, şampiyonada 3 altın, 10 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. Bolu Cimnastik Spor Kulübü ayrıca 1 Türkiye şampiyonluğu kupası ile 2 Türkiye ikinciliği kupasını Bolu'ya getirdi. Şampiyonada elde edilen dereceler, sporcular ve antrenörler tarafından sevinçle karşılandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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