Bölükbaşı, Sarıyer'in 90+6'da Boluspor'u 2-1 yendiği maçta Yağız Fikri Şen'i övdü - Son Dakika
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Bölükbaşı, Sarıyer'in 90+6'da Boluspor'u 2-1 yendiği maçta Yağız Fikri Şen'i övdü

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Bölükbaşı, Sarıyer\'in 90+6\'da Boluspor\'u 2-1 yendiği maçta Yağız Fikri Şen\'i övdü
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Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor'u 90+6. dakikada attığı golle 2-1 yendi. Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı, Fenerbahçe'den kiralık katılan 17 yaşındaki Yağız Fikri Şen'in çok iyi yerlere geleceğini ve Türk futbolunun iyi bir oyuncu kazanacağını söyledi.

Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya kattıkları 17 yaşındaki Yağız Fikri Şen'in gelişimini değerlendirerek, "Yağız çok iyi yerlere gelecek. Yağız bundan sonraki süreçte üstüne koya koya devam edecektir" dedi.

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bu tür maçları oynamak rakibin konumu itibarıyla biraz zor. Oyuncuları konsantre etmek kolay olmuyor. Biz de oyunculuğumuzda yaşadık bunları, geçmiş dönemlerde de yaşadık. Oyunu baştan kopartmadığınız zaman rakibin direnci artıyor, rakibimize moral veriyoruz. Erken koparmadığınız zaman bu maçlar bize sıkıntı oluyor. Bugün son saniye golüyle kazandık. Daha erken koparacak pozisyonlarımız geldi fakat o noktada biraz daha konsantre olmamız lazım, o noktaya gol atmaya gitmemiz lazım. Oyuncuların kendi iradesiyle kazandıkları, kendi istekleri arzularıyla kazandıkları bir maç. Hepsini tebrik ediyorum. Bizim herhangi bir rakibi hafife alma şansımız yok. Bundan sonraki süreçte inşallah daha iyi konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

"Yağız Fikri Şen çok iyi yerlere gelecek, Türk futbolu çok iyi bir oyuncu kazanacak"

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan ve bu maçta 90 dakika süre alan 17 yaşındaki futbolcu Yağız Fikri Şen'in performansını da değerlendiren Bölükbaşı, "Herkes gördü zaten, elinden geleni yaptı. Bütün mücadelelere girdi, cesur. Yağız bu temposunu sürdürürse çok iyi yerlere gelecek, bu isteğini arzusunu sürdürürse çok iyi yerlere gelecek. Biz de gördüğümüz kadarıyla karar vermeye çalışıyoruz. Yağız'ı çok iyi gördük, oyuna soktuk, oynattık. Geçmişte de oyunda süreler verdik. Bu hafta oynattık. Yağız bundan sonraki süreçte üstüne koya koya devam edecektir. Yani Türk futbolu hakikaten hem karakter olarak hem oyunculuk olarak çok iyi bir oyuncu kazanacak diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
FenerbahçeFikri ŞenBolusporTrendyolSarıyerSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bölükbaşı, Sarıyer'in 90+6'da Boluspor'u 2-1 yendiği maçta Yağız Fikri Şen'i övdü - Son Dakika
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