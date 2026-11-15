Bolulu Sinan Cankurt, Nanjing'de genç erkeklerde gümüş madalyayla ilk Türk oldu - Son Dakika
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Bolulu Sinan Cankurt, Nanjing'de genç erkeklerde gümüş madalyayla ilk Türk oldu

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Bolulu Sinan Cankurt, Nanjing\'de genç erkeklerde gümüş madalyayla ilk Türk oldu
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Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Nanjing'deki Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 56,750 puanla gümüş madalya kazandı. Cankurt, genç erkeklerde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Bolulu milli sporcu Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk sporcu oldu.

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde finale yükseldi. Final müsabakasında sergilediği performansla 56,750 puan toplayan Cankurt, dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu dereceyle Türk trampolin cimnastiği tarihinde genç erkekler kategorisinde dünya şampiyonasında madalya kazanan ilk sporcu olan Cankurt, elde ettiği başarıyla Bolu'nun gururu oldu.

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıNanjingGümüşDünyaSporSon Dakika

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